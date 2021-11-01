南非地方選舉登場 執政黨非洲民族議會料受挫

（法新社約翰尼斯堡1日電） 南非今天舉行地方選舉，結果預料將反映人民對執政黨非洲民族議會的不滿情緒持續升高。早在南非7月爆發致命暴動前，非洲民族議會的支持率已走下坡一段時間。

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南非選民今天將選出全國257個自治市的市議員。在全國總計約4000萬名合格選民當中，僅2600萬人左右註冊投票，投票率預料不高。

民調顯示，過半數南非選民可能首次不是投給非洲民族議會（African National Congress，ANC）。自從南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）1994年當選並結束白人統治以來，非洲民族議會執政至今。

包括南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）在內的一票非洲民族議會高層黨員面臨連串貪腐調查，最新案件與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情支出有關。

南非失業率已來到34.4%。而朱瑪7月遭判刑入獄時，還引發暴動和打劫，至少釀成354人死亡。

許多南非選民最關心的是日常生活面臨的挫折。南非數十年來公共管理不當，已侵蝕了國家公用事業，造成停水和分區停電，連非洲民族議會的競選活動也被打斷。

住在蘇威托（Soweto）、有4個孩子的55歲Uber司機馬赫勞勒（Samuel Mahlaule）表示：「過去的種族隔離政府雖不好，但至少會提供人民應有服務。」

馬赫勞勒今天一早在南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）兒時住所附近的一處投票所排隊，隊伍不到20人。他想見到改變。

馬赫勞勒說：「我們非洲民族議會的領袖並未真正兌現政見。他們開了太多空頭支票。不過，我們仍然抱持希望。」

更遠一點、位於普勒托利亞（Pretoria）郊區的丹維爾（Danville），大多數居民是中產階級白人。當地57歲選民巴納德（Charmaine Barnard）也渴望見到改變。

她說：「我這次之所以投票，是想讓國家有所改變，讓所有人的生活更好。」

有2個孩子的27歲失業女子米提勒尼（Xihluke Mitileni）則表明不會去投票，「因為政府已經忘了我這類人的困境」。

她表示：「我在自己國家還得偷住空屋。我年輕時，非洲民族議會承諾會給我父母房子，卻從未履行。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP