南非暴動加劇 政府考慮出動2萬5000士兵鎮壓

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社約翰尼斯堡14日電） 南非暴動邁入第6天，政府今天準備動員約2萬5000名士兵鎮壓示威者，外界憂心食物和燃料恐因農業、製造業及煉油中斷而短缺。

前總統朱瑪（Jacob Zuma）因藐視法庭罪入監服刑15個月，引發支持者示威，原本單純的抗議行動迅速惡化成大規模暴動。官方數據顯示，至今已有72人死亡，超過1200人被捕。

劫掠重創供應鏈及道路運輸，在東南部瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）尤其嚴重，衝擊全國的貨物及服務。當局表示，今天共通報208起掠劫與破壞事件，出動的部隊人數倍增，來到5000人。

國防部長瑪皮沙-恩卡庫拉（Nosiviwe Mapisa-Nqakula）告訴國會說，她要求動員2萬5000名左右的士兵協助平亂。動員令須由總統批准。

她並未透露增援軍力何時會出動。

南非消費品主管機關估計，超過800家零售店成為劫掠行為的受害者。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）會晤多位政黨領袖，並警告在食物、燃料及醫藥供應鏈大規模中斷後，國內的基本供給「可能很快用罄」。

© 2021 AFP