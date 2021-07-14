南非暴動增至72死 打劫掠奪宛若無政府狀態

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（法新社約翰尼斯堡13日電） 南非爆發近年來最嚴重暴動，儘管總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa) 已派遣軍隊協助平亂，各地商店和倉庫連續第5天遭洗劫一空，這波示威行動迄今已迄今已奪走72條人命。

隨着經濟首府約翰尼斯堡（Johannesburg）和東南部瓜祖魯那他省省（KwaZulu-Natal）陸續爆發大規模劫掠事件，危機如今已延燒到政壇，南非主要反對派指控激進分子煽動騷亂。

武裝部隊派出2500名士兵，協助警方平定騷亂。然而與去年為實施防疫封鎖措施而部署的7萬多名士兵相比，這次派兵規模相形見絀，只在一些購物中心看見少許士兵。

南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）因藐視法庭罪，7日入監服刑15個月，引發支持者不滿出現大規模暴動。被控貪污的朱瑪因多次拒絕出庭接受調查，遭憲法法庭以藐視法庭罪，判刑15個月。朱瑪執政9年期間，貪污醜聞不斷。

截至上周末前，暴亂已開始蔓延到豪登省（Gauteng）。

警方今晚在聲明中說：「自這些示威活動爆發以來，死亡人數已攀升至72人。」

軍方表示，大多數死亡「與劫掠期間的踩踏有關」，其他則與槍擊事件及銀行自動提款機爆炸有關。

警方逮捕人數已增至1234人，但實際上有數千人涉及洗劫行動。

稍早的電視畫面顯示，在蘇威托（Soweto），有數以十計男女甚至兒童進入肉鋪的冷凍庫，扛着沉重的冷凍肉品箱出來，有些婦女還穿着睡袍。

警察在3小時後抵達現場，發射橡皮子彈，士兵則在更晚之後才出現。

在約翰尼斯堡以北的亞歷山德拉（Alexandra）鎮，數以百計人進出一個購物中心，自由取貨。

此外，空拍畫面顯示，大批人潮洗劫德班（Durban ）一個大型購物中心，運走大箱貨物；在德班市中心，一棟公寓樓下的零售商店遭人縱火，有一名婦女為了救寶寶，將她從一樓拋出，所幸街上群眾順利將她接住，孩子安然無恙。

拉瑪佛沙昨晚向全國發表演說，抨擊「投機取巧的犯罪行為，一群又一群人煽動混亂，只為了掩護搶劫和盜竊」。

他說：「暴力、劫掠和無政府狀態，只會引發更多暴力和破壞事件。」

這場危機在今天發生了政治轉折，最大反對黨「民主聯盟」（Democratic Alliance）宣布明天將對朱瑪的子女以及「經濟自由陣線」（EFF）領導人馬萊馬（Julius Malema）提出刑事控告。

民主聯盟在聲明中，指控他們使用「社群媒體發表疑似鼓勵和煽動暴力和劫掠的言論」。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP