南非疫情限縮求助管道 青少女懷孕人數大增

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（法新社約翰尼斯堡23日電） 南非為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情施行防疫封鎖措施，慈善團體拯救兒童基金會（Save the Children）今天表示，這限縮了年輕女性避孕和人工流產的管道，青少女懷孕人數因此大為提高。

法新社報導，拯救兒童基金會在聲明中表示，自COVID-19疫情爆發以來，南非人口最多的豪登省（Gauteng），懷孕生子的青少女增加了至少60%。聲明同時指出，這些小媽媽中，超過930的人未滿14歲。

南非自2020年3月爆發COVID-19疫情後，醫療診所診所不堪負荷、學校關閉，加上實施居家隔離令，這些都讓青少女們難以獲得性與生殖方面的醫療服務。

根據拯救兒童基金會引用的政府數據，2020年4月到2021年3月間，有超過2萬3000名18歲以下年輕女孩生產；而前1年的同一時段，僅1萬4577名19歲以下年輕女性產下寶寶。

拯救兒童基金會的衛生及營養負責人塞戈貝拉（Marumo Sekgobela）說，全球疫情蔓延，這段時間女孩們恐遭受不可逆的挫折，過去的進展連帶遭抹煞，「除非我們採取迅速、果決的行動，否則這恐對女孩們未來帶來重大影響。」

聲明表示，十幾歲的小媽媽往往背負污名，被迫輟學、早婚。她們的孩子存活率較低，也比較容易被忽視，除了對個人的影響，也加重國家社會經濟成本。

拯救兒童基金會敦促南非政府移除取得衛教服務的「屏障」，也呼籲、宗教和傳統領袖，支持青少年在取得相關衛生服務上的權利。

南非的醫療院所正忙於應付第3波COVID-19疫情，當地仍在實施部分封鎖措施。

學校尚未全面開放，學生輪流到校上課，或以線上教學的方式學習。

豪登省居民超過1500萬，約佔南非總人口1/4，南非行政首都普勒托利亞（Pretoria）和金融中心約翰尼斯堡（Johannesburg）都位在豪登省。

根據官方網站，南非迄今有269萬8605人染疫，7萬9584人病故，是非洲疫情最嚴峻的國家，完整接種疫苗的覆蓋率約8%。

© 2021 AFP