南非研究顯示 Omicron再感染率3倍

（法新社約翰尼斯堡2日電） 一篇南非科學家發布的論文預印本，稱Omicron的再感染率比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）目前主要的兩種變異株Delta和Beta高3倍。

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南非流行病模擬暨分析中心（SACEMA）和南非國家傳染病研究所（NICD）表示，最新的發現替「Omicron突破（患者）前次感染後免疫的能力，提供了流行病學上的證據」。

在這兩個單位發布聲明前，已有一個研究團隊在medrxiv.org網站發表論文預印本，作者是南非流行病模擬暨分析中心主任浦廉（Juliet Pulliam），但這篇論文尚未經同儕審查。

南非國家傳染病研究所的微生物學家馮戈特伯格（Anne von Gottberg）稍早在世界衛生組織（WHO）主辦的線上記者會中也提到一樣的觀點，她說，南非的COVID-19再感染率因為Omicron出現而有增加趨勢。

南非的單日新增病例突然急遽增加，政府通報的新增確診人數從10天前的312人飆升到今天的1萬1535人。

南非國家傳染病研究所正與其他衛生組織合作，對取得的樣本做基因組定序。研究所昨天表示，Omicron能夠繞過一些免疫系統，很快就成為南非主要流行的COVID-19病毒變異株。

南非國家傳染病研究所今天在聲明中表示，從南非去年3月到今年11月27日的常態性監控數據分析可以看出，「Omicron的再感染風險曲線，遠比第2波、第3波疫情的Beta和Delta變異株要高」。

聲明提到，增加的是再感染者，而非新感染者，說明Omicron已發展出一種能力，可以突破患者前次感染後獲得的自然免疫力。

南非國家傳染病研究所還表示，浦廉在論文中指出，Omicron的模式很可能於12月初到12月中旬就會在南非各地出現。

根據聲明，這項分析是依據11月27日前至少90天內COVID-19篩檢呈陽性反應的279萬6982人所做，其中3萬5670人疑似再度染疫。

另有美國媒體提到，與南非豪登省（Gauteng）政府合作的科學家希望在本月7日之前完成一項關於Omicron致命性的研究。豪登省是南非Omicron變異株擴散的中心。

約翰尼斯堡的金山大學（University of The Witwatersrand）教授梅拉度（Bruce Mellado）利用數學模型來預估感染趨勢，他說，目前住院人數和病故人數都比預期要低。他呼籲大眾接種加強劑疫苗，不要拖延。

Omicron的出現導致疫苗製造商急着調整自家疫苗，為未來所需預做準備。

美國梅約醫院（Mayo Clinic）疫苗研發專家波藍（Gregory Poland）說，「（接種）追加劑疫苗顯得更迫切了」，這不只是為了替個人保護儘可能提升免疫力，也攸關全體人口的免疫，以防Omicron傳播和其他新變異株出現。

© 2021 AFP