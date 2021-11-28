南非醫師收治疑似Omicron病例後發現癥狀輕微

（法新社普勒托利亞28日電） 示警COVID-19（2019冠狀病毒疾病）出現新病毒株Omicron的南非醫師柯慈今天表示，她有數十名病患疑似感染新病毒株，都只出現輕微癥狀，且未住院就完全康復。

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南非醫學學會（South African Medical Association）主席柯慈（Angelique Coetzee）告訴法新社，過去10天她見到大約30名確診COVID-19但癥狀陌生的病患。

她在自己執業的普勒托利亞市（Pretoria）表示：「他們來看診的理由是極度疲勞。」柯慈說，這對年輕病患來說不同尋常。

多數病患為40歲以下男性，其中不到半數接種過疫苗。

柯慈說，病患也有輕微肌肉酸痛、喉嚨沙啞和乾咳等癥狀，只有少數人輕微發燒。

這些非常輕微的癥狀跟其他變異株不同，其他變異株的癥狀更嚴重。

柯慈18日向衛生當局示警出現「不符合（南非主要變異株）Delta的臨床表現」。

柯慈表示，南非科學家那時已經注意到這個新變異株，當時只稱它為B.1.1.529，並於25日對外公開。

這項消息引發恐慌，許多國家趕忙對非洲南部祭出旅行禁令，以抑制新變異株擴散。南非政府稱這類措施「倉促」又不公平。

柯慈表示，在還不清楚Omicron致命力前，就大肆宣傳它是擁有多種突變的「極度危險病毒變異株」，這是很不幸的事。

世界衛生組織（WHO）已把Omicron列為「高關注變異株」（variant of concern），科學家正在評估它的行為。

© 2021 AFP