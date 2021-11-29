南非飛抵荷蘭班機61人染疫 夫婦確診逃離隔離飯店遭捕

（法新社海牙28日電） 荷蘭皇家憲兵隊今天說，一對夫婦從南非飛抵荷蘭後，檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性反應，但兩人「逃離」隔離飯店後企圖搭機，目前已遭逮捕。

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兩架共載600多名乘客的班機從南非約翰尼斯堡（Johannesburg）和開普敦（Cape Town）起飛，26日抵達荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）。荷蘭衛生當局稍早說，他們在61名因確診COVID-19而接受隔離的乘客當中，發現13起新變異株Omicron病例。

荷蘭皇家憲兵隊（Royal Netherlands Marechaussee）發言人告訴法新社：「史基普的荷蘭皇家憲兵隊今晚逮捕一對逃離隔離飯店的夫婦。」

他還說，逮捕地點在一架準備起飛的班機，這對夫婦欲搭乘表定晚間6時前後起飛的班機，前往西班牙。

荷蘭皇家憲兵隊表示，已將這兩人交給公共衛生當局。公共衛生當局發言人表示，這對夫婦已繼續隔離檢疫，但不是在原本飯店。

荷蘭衛生部長德雍峨（Hugo de Jonge）數小時前說，荷蘭有關當局會確保民眾遵守隔離檢疫規定。

確診乘客幾乎都在飯店隔離，僅少數獲准居家隔離。檢測陰性者也被要求居家隔離。

德雍峨告訴媒體：「我們將監控他們是否遵守相關規定。」

當地市長發言人稍早表示，警方和保安人員守着隔離飯店，還說「如此維安是有原因的」。

© 2021 AFP