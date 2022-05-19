南韓媒體：北韓已派3貨機赴中國領取抗疫物資

（法新社首爾19日電） 南韓媒體報導，北韓已派遣3架全國最大貨機飛往中國領取醫療補給品，以協助對抗迅速擴散的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

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北韓通報的染疫人數逼近200萬人。南韓上周再度提議提供北韓抗疫援助，但首爾表示平壤尚未回應。

同一時間，中國也再度提議援助北韓，而平壤似乎已接受，儘管兩國官方並未證實消息。

南韓媒體韓聯社本周報導，北韓派遣3架高麗航空（Air Koryo）貨機前往中國瀋陽運接醫療補給，這3架飛機是蘇聯制伊留申-76（IL-76）運輸機，每架能夠載運50公頓貨物。

韓聯社引述匿名消息人士表示，北韓選擇走空路而非陸路來取得中國補給品，是為了「加快大量物資的運輸速度」。

專門觀察北韓動向的南韓網站「北韓新聞」（NK News）今天報導，衛星畫面顯示，16日上午在瀋陽機場可見3架「符合伊留申-76體型」的飛機。

報導還說，根據其他衛星畫面，這些飛機已經「移動到平壤機場內一個偏遠地點」，顯示貨物可能在這裡卸下及儲放，很可能是為了避免污染到病毒。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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