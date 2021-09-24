南韓提發表終戰宣言 金與正促先放棄敵對政策

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（法新社首爾24日電） 北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天說，南韓提議正式終結韓戰是「不錯的構想」，但要求首爾先解除對平壤的「敵對政策」。

金與正這番聲明是在回應南韓總統文在寅最近的發言，文在寅呼籲宣布1950年到1953年的韓戰正式結束。這場衝突是以停火落幕，而非以和平條約畫下句點，因此嚴格來說，南、北韓有超過半個世紀仍處於交戰狀態。

文在寅前幾天在聯合國大會發表演說時，提議宣布71年前爆發的韓戰正式結束，強調此舉可讓非核化出現進展，並迎來全面和平的時代。

身為金正恩重要政治顧問的金與正說，提議宣布韓戰正式結束是「不錯的構想」，但南韓必須先移除敵對態度。

她說，在仍有雙重標準偏見和敵對政策的情況下，發表這類宣言「根本沒有道理」。

金與正說：「若要發表終戰宣言，必須保障對雙方的尊重，應先從消除對彼此的偏見及敵對政策、雙重標準開始做起。」

金與正又說，在目前的狀況下宣布終戰，「根本站不住腳且不會改變任何事」。

她說：「只要南朝鮮（南韓）別像過去一樣來刺激我們、不用雙重標準硬來找碴，之後每個言行舉止都經過深思熟慮，不保持敵對態度，南北（韓）之間就有可能再次恢復緊密溝通，對修復關係及未來發展進行有建設性的討論。」

© 2021 AFP