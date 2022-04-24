卡布瑞拉3000安+500轟達陣 大聯盟第7人

（法新社紐約23日電） 美國職棒大聯盟底特律老虎隊名將卡布瑞拉今天成為3000安俱樂部第33名會員，也是大聯盟史上第7位達成3000安、500轟成就的打者。

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卡布瑞拉（Miguel Cabrera）在老虎主場迎戰科羅拉多洛磯隊，1局下從同樣來自委內瑞拉的右投森紮泰拉（Antonio Senzatela）手中反向攻擊，擊出穿越一、二壘防線的滾地安打，生涯第3000支安打出爐。

去年8月22日，卡布瑞拉在多倫多迎戰藍鳥隊時開轟，成為大聯盟500轟俱樂部第28名會員。

如今，他跟隨漢克阿倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）、莫瑞（Eddie Murray）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）、普侯斯（Albert Pujols）、羅德里格斯（Alex Rodriguez）的腳步，成為大聯盟史上第7位3000安、500轟打者，還能在主場與親友一同慶祝。

卡布瑞拉是大聯盟史上首位累積3000安的委內瑞拉球員，也是第7位有此成就的拉丁美洲裔打者。

更難得的是，他生涯打擊率高於3成，如保持到退役，將成為繼梅斯、漢克阿倫後，大聯盟第3位生涯3000安、500轟、打擊率3成以上的打者。

© 2022 AFP