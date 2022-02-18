卡車司機占街道堵交通 加拿大總理：非和平抗議

（法新社渥太華17日電） 反對COVID-19防疫規定的卡車司機發起抗議活動佔據加拿大首都街道，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天捍衛動用緊急權力驅散示威群眾的決定，稱這不是「和平」的抗議。

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杜魯道跟眾議院（House of Commons）說：「非法封鎖與佔領不是和平的抗議。他們必須停止。」

杜魯道14日啟動緊急狀態法（Emergencies Act），以終止抗議群眾封鎖邊界通道的行為，並驅散堵住渥太華交通的卡車司機。

加拿大先前僅啟動過緊急狀態法一次，是在魁北克分離主義者綁架一名魁北克官員與一名英國外交官並在蒙特婁引爆炸彈後，於1970年由杜魯道父親、前總理皮耶・杜魯道（Pierre Trudeau) 援引。

杜魯道說：「包括緊急狀態法內的金融措施，採取這些行動的目標是在因應當前威脅，讓局勢獲得全面控制。」

他說：「封鎖與佔領是非法的。這威脅到我們的經濟以及與貿易夥伴的關係。他們威脅到供應鏈與食物和藥物等必需品的取得。」

他在回應批評時又說，此法不是用在動用軍隊對付抗議群眾，並否認限制言論自由

在寫給加拿大各省領袖的信件中，杜魯道稱示威活動「威脅我們的民主」與海外名聲。

反對跨越美國邊界須強制接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的卡車司機，3周前發起「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議活動，但他們的訴求後來擴大到涵蓋中止所有防疫管制，並有許多人提出更廣泛的反建制訴求。

© 2022 AFP