卡車司機抗議防疫措施堵要道 加國警方卯勁排除

（法新社加拿大溫莎市12日電） 先前有卡車司機為了抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，將加拿大一座重要橋樑堵住，加國警方今天致力排除橋上障礙。

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在此同時，加拿大首都渥太華當局也已做好準備，因為他們認為示威將捲土重來，並有數千人會湧入。 在抗議群眾連續第3個周末堵塞渥太華的街道之際，如法炮製的抗議在法國、荷蘭、瑞士、澳洲等地蔓延開來，反對強制接種疫苗的抗議在全球遍地開花。

加拿大安大略省（Ontario）當局已宣布進入緊急狀態，該省的最高法院已經下令，要卡車司機不得再堵住連結加拿大溫莎市（Windsor）和美國底特律市（Detroit）的大使大橋（Ambassador Bridge）。 抗議已迫使美、加兩國主要汽車製造商暫停生產或減產，美方11日敦請加國動用聯邦的力量，讓這樣堵塞貿易重要通道的情況畫下句點。 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）承諾「增強警力的介入」，他強調邊境不能一直關閉，「這場衝突必須結束」。 但當加拿大警方在裝甲車支援下，開始排除大使大橋上的障礙，拆掉搭在車道上的帳篷，並說服部分司機移走他們的卡車，許多示威者仍持續抵抗，且人數愈來愈多。 溫莎市警方在推特（Twitter）上說：「在示威區內的人將被逮捕，建議人們立刻自該區撤離。」 如果卡車司機持續抗議阻礙交通，他們可能面臨鉅額罰款、監禁，駕駛執照也會被吊銷。 即便如此，今天尚未聽到有人被逮捕的消息。溫莎市警方發言人貝萊爾（Jason Bellaire）告訴記者，他們的計畫是，如果可能的話，會用和平的方式排除狀況。 大使大橋是維繫美、加兩國汽車製造產業的命脈，乘載了兩國逾25%的出口商品。 美、加邊境另外兩個過境點， 一處在曼尼托巴省 （Manitoba），另一處在亞伯達省（Alberta），仍被示威者阻斷。

© 2022 AFP