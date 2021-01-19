卡達籲波灣國家與伊朗對談 美沙態度受關注

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（法新社杜哈19日電） 沙烏地等波斯灣國家在2017年以卡達與伊朗過從甚密為由，與卡達斷絕關係，經過3年多來，沙國等國今年初與卡達恢復關係。卡達外交部長穆罕默德今天呼籲波斯灣國家與伊朗會談。

卡達外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）日前就呼籲與伊朗對話，他接受彭博電視訪問時說：「希望這會發生，我們仍然相信會發生。」

他說：「這也是其他波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council,GCC）國家的共同願望。」

波斯灣合作理事會鷹派國家沙烏地、巴林及阿拉伯聯合大公國以卡達與伊朗關係過度密切為由，在2017年6月與卡達斷絕關係，杜哈當局則否認這些指控。沙國等國在今年1月5日與卡達重新建立關係。

卡達和伊朗共同擁有世界上最大的天然氣田之一，兩國之間保持友好關係。

由於卡達是美國的親密盟友之一，先前曾在美國和伊朗間調解。穆罕默德這一席話也可能是對即將上任的美國總統當選人拜登（Joe Biden）政府發出訊號。拜登將在20日宣誓就職。

現任美國總統川普奉行對伊朗施加「最大壓力」的政策，並在2018年退出伊朗核子協議。

沙烏地阿拉伯並沒有公開表示任何與伊朗接觸的意願。沙國是波斯灣阿拉伯國家主要強權，也是伊朗主要競爭對手。

相反的，沙烏地阿拉伯堅稱，這個月與卡達的和解意味着波斯灣國家能夠更有能力對抗「伊朗政權的核子及彈道飛彈計畫構成的威脅」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）

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