卡達首次議員直選將登場 女性候選人僅占約一成

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（法新社杜哈1日電） 君主專制國卡達首次諮議會（Shura Council）議員直選明天登場，邁出象徵性民主一步，但由於284名候選人中僅有28名女性，意味選舉結果對婦女議題的影響恐怕有限。

卡達（Qatar）諮議會45個席位中有30席將由人民選出，剩餘席次仍由國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）任命。

角逐30個議會席次的284名候選人中有28名女性，國際危機組織（International Crisis Group）資深波斯灣專家法赫羅（Elham Fakhro）表示：「女性參與這個過程，是（卡達）非常正向的一步。」

但他也指出，由於只有28名女性競選，針對她們所能帶來影響力，外界應限制期望。

若僅有一些或甚至沒有女性當選議員，法赫羅建議卡達國王直接任命女性「以改善性別平衡」。

其中一名女性參選人達法（Leena al-Dafa）說，若能當選，她的首要任務將是促進婦女教育、支持女性教師，以及卡達女性子女的公民身分問題。

卡達公民身分僅能從父親一方繼承，也就是說，卡達女性若與其他國籍者結婚，她的子女將無法成為卡達公民。

這樣的規定會影響卡達女性的後代，取得這一富庶大公國巨額贈款、土地分配等其他福利的權益。

達法將在第17選區與2名女性和7名男性競爭議員席次，她表示，「我不認為這是我和男性之間的競爭」、「我們談論的是能力，而非性別」。

卡達政壇已有女性身影，包含現任公共衛生部長庫瓦里（Hanan Mohamed Al Kuwari），以及外交部發言人兼助理部長哈特爾（Lolwah Rashid Mohammed Al-Khater）等，皆可證明卡達女權進展優於部分波斯灣鄰國。

不過，人權觀察（Human Rights Watch）今年3月指責卡達透過不明確的「監護」規定，限制女性國民生活；監護規定要求成年女性從事日常活動時須獲得男性批准。

© 2021 AFP