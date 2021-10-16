印地安泉大師賽 艾薩蘭卡逆轉奪決賽門票

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（法新社美國加州印地安泉15日電） 欲成為印地安泉大師賽首個榮獲3屆女單冠軍的白俄羅斯女將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），今天以3比6、6比3、7比5，逆轉擊敗前法網冠軍奧斯塔朋科，取得明天的決賽門票。

兩屆澳網女單冠軍艾薩蘭卡正力拚拿下今年首冠和生涯第22座冠軍獎盃，今天在位於加州沙漠的印地安泉（Indian Wells）維持優異表現。

32歲的艾薩蘭卡以一盤未失的全勝之姿一路過關斬將挺進準決賽，而今晚的比賽除第一盤輸給奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），隨即找回手感，逆轉擊敗對手。

艾薩蘭卡接下來將出戰突尼西亞網球女將加博（Ons Jabeur）或西班牙好手巴多薩（Paula Badosa），就看今晚誰能在另一場準決賽中勝出。

曾在2012和2016年獲得印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）女單冠軍的艾薩蘭卡尋求3度封後。

艾薩蘭卡是目前男單或女單賽中事僅剩的前冠軍，若接下來能順利封後，即可超越包括娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、小威廉絲（Serena Williams）和莎拉波娃（Maria Sharapova）在內，同樣2度封後的多位女網好手。（譯者：李佩珊/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP