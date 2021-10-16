印地安泉大師賽8強賽 茲韋列夫與西西帕斯遭淘汰

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（法新社美國印地安泉16日電） 奧運網球金牌茲韋列夫與法國公開賽亞軍西西帕斯今天雙雙中箭落馬，在印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）8強賽鏖戰3盤不幸敗下陣來。

美國男網好手佛里茲（Taylor Fritz）救了兩個賽末點，以4比6、6比3、7比6（7/3）逆轉淘汰第3種子德國選手茲韋列夫（Alexander Zverev）。

不久後，大會第2種子希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也以4比6、6比2、4比6，遭世界排名第36的喬治亞選手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）拍落。

茲韋列夫與西西帕斯出局，代表第21種子的英國好手諾瑞（Cameron Norrie）現在成為4強賽中排名最高的選手。

接下來的兩場4強賽，將由第31種子佛里茲與巴西拉希維利捉對廝殺，諾瑞將對上第23種子保加利亞好手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），爭奪17日決賽門票。

德國好手茲韋列夫末盤本來大幅領先，眼看可贏得這場比賽，但之後卻一直出現二發未過的失誤。

茲韋列夫說：「這很令人懊惱，西西帕斯今早輸球後，一定也有這種感受。我本來被看好封王，但就是抓不到球感。」

茲韋列夫擊出一記時速135英里（時速約216公里）的愛司球拿到賽末點，但接着馬上出現雙發失誤，後來佛里茲拿到另一個賽末點，將領先幅度追到4比5。

受到現場觀眾歡迎的佛里茲，在第3盤搶7時佔上風，最後以一記正手斜線致勝球贏得比賽。

© 2021 AFP