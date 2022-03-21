印地安泉決賽 佛里茲爆冷擊敗納達爾

（法新社印地安泉20日電） 美國網球小將佛里茲（Taylor Fritz）今天在ATP印地安泉大師賽男單決賽上，及時忍過痛苦的腳踝傷勢，頑強地擊退西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）。

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現年24歲的美國小將佛里茲，目前排名世界第20，在本屆印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）決賽上，打出他生涯迄今最偉大的一場勝仗，而他在開賽前數小時，差一點因傷無法上場。

佛里茲接受了止痛治療，但未接受他團隊中數人的建議而退賽，隨後他以6比3、7比6（7比5）擊敗擁有21座大滿貫賽冠軍的納達爾，贏得勝利。

佛里茲談及自己擺脫傷勢的能力時表示：「我認為自己是極度頑強的人，我也覺得自己有非常強的耐痛力。如果我認為自己能夠上場比賽，我不會考慮太多自己是否可能受到更嚴重傷害。」 這是佛里茲角逐ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World Tour Masters 1000）以來的首座冠軍，使他成為自美國好手伊斯內（John Isner）2018年邁阿密公開賽封王以來，首度在此精英賽事級別奪冠的美國選手。

納達爾在敗北後，終止了今年開季以來20連勝，他曾在今年澳洲網球公開賽（Australian Open）拿下生涯第21座大滿貫賽金杯。

之前，納達爾曾與塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）及瑞士名將費德瑞（Roger Federer）共同保持男子20座大滿貫賽冠軍紀錄，但納達爾在今年澳網奪冠後超越兩人，獨佔鰲頭。

© 2022 AFP