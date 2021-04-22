印尼加緊搜尋失聯潛艦 氧氣可撐到24日凌晨

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（法新社�Q里島22日電） 印尼軍艦今天帶頭搜尋一艘失聯潛艦，艦上有53名官兵。由於潛艦斷電後，氧氣只能再維持72小時，印尼軍方估計到24日�R晨3時左右都還有救命機會。

在21日清晨，被認為這艘潛艦下潛的海域發現浮油，顯示潛艦的燃料糟可能受損，令人更憂心恐已發生致命災難。

這艘KRI Nanggala-402潛艦上船員，將會有足夠氧氣撐到24日凌晨，但救援人員在度假島嶼�Q里島外海搜救這艘失聯潛艦的可用時間，正快速流逝。

印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）告訴媒體：「潛艦斷電後的氧氣備用容量是72小時。」

「到周六�R晨3時左右還有時間。希望我們能在此之前找到他們。」

然而，防衛分析家警告，如果這艘潛艦下沈到據信深達700公尺深處，它可能已裂成碎片。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）說，初步報告升高發生「一場可怕悲劇」的可能性。

當這艘德國造潛艦請求下潛許可時，原本計畫進行魚雷實彈演習，不久後就失聯。

印尼海軍發言人威迪約諾（Julius Widjojono）今天表示，搜救團隊將聚焦在浮油周圍地區，但潛艦的確切位置尚未確定。

印尼海軍說，已經派出6艘軍艦和一架直升機搜尋潛艦。

包括美國、澳洲、法國和德國等其他國家也表明願意提供協助。

© 2021 AFP