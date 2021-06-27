印尼單日增逾2.1萬確診創紀錄 病患大量湧入醫院

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（法新社雅加達27日電） 東南亞疫情最嚴重的印尼今天新增逾2萬1000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，改寫單日最高紀錄。病患大量湧入首都雅加達（Jakarta）和其他疫情熱點的醫院。

目前印尼累計確診已經超過210萬例，其中5萬7138人病歿。然而由於篩檢率偏低，據信實際數字應該更高。

印尼5月穆斯林齋戒月結束時，曾有數以百萬計的人四處移動，近幾周病例增幅大增。與此同時，當局也發現具有高度傳染力的新種病毒株。

印尼疫情任務小組發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示：「我們之前就預測病例會暴增。預料未來2至3周會達到高峰。」

各界現在愈來愈憂心印尼過時的醫療體系可能崩潰。有消息稱一些醫院負荷過載，被迫拒收病患。

疫情重災區如雅加達、西爪哇省（West Java）、中爪哇省（Central Java）的醫院湧入大量病患，其中一些人是感染具有高度傳染力、在印度率先發現的Delta變種病毒。

印尼政府廣受質疑抗疫不當，現已暫時加強行動限制，但迄今都未比照其他疫情重災國來實施嚴格封城。

印尼希望明年初以前，2億7000萬人口當中已有超過1億8000萬人接種疫苗，但迄今只有約5%人口完成接種規定劑量。

政府昨天則稱已達成單日逾100萬人接種的目標。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2021 AFP