印尼強震增至84死 醫護無視疲勞與疫情守護傷患

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（法新社印尼馬武柔18日電） 印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日發生規模6.2強震後至今天已造成84人死亡，數千人無家可歸，醫護人員在精疲力竭和疫情危險下仍繼續堅持，守護數十名傷患。

強震重創印尼濱海城市馬武柔（Mamuju），當地許多建築物變成一團扭曲的金屬和大塊混凝土。

戴着口罩的醫生在臨時醫療中心治療四肢骨折和有其他傷勢的病人。這個臨時醫療中心設在馬武柔市唯一在地震中倖存並相對完好的醫院外面。

馬武柔市西蘇拉威西綜合醫院營運經理努爾瓦迪（Nurwardi）告訴法新社：「病人不斷進來。」

「這是馬武柔市唯一還在營運的醫院。許多人需要手術，但我們的資源和藥物有限。」

露天分診中心非常缺乏人手，儘管有感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的危險，但現場醫護人員仍瘋狂工作。

努爾瓦迪說，院方忙着開闢更多的手術房，並在外面搭建更多的帳篷治療受傷的人。

但是大家都擔心另一場地震會使大樓倒塌，增加更多的挑戰。

努爾瓦迪說：「許多病人不想在醫院內接受治療，因為他們擔心再度發生地震。」

「不僅是他們（病患），連醫護人員也害怕留在醫院裡面。」

目前還不清楚在地震後，還有多少死人或活人被埋在廢墟底下。救援人員在災難發生3天後，仍加緊尋找倖存者。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP