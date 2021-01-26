印尼染疫總數破百萬 醫療系統瀕臨崩潰邊緣

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（法新社雅加達26日電） 印尼今天通報累計超過100萬人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。目前印尼已啟動全球規模最大的其中一場疫苗接種行動，以遏制不斷上升的感染率。

根據官方數據，擁有近2億7000萬人口的印尼已經通報累計確診101萬2350例，以及近2萬9000人染疫死亡。但印尼病毒檢測率低，意味着疫情造成的危機比官方數據顯示的要大得多。

公共衛生專家警告，印尼是亞洲受災最嚴重的國家之一，一些醫院因病患過多而瀕臨崩潰邊緣。

印尼大學（University of Indonesia）公衛系流行病學專家潘杜（Pandu Riono）表示：「我認為我們很久以前就達到100萬人確診。」

「我們仍在爬山，山頂到底在哪裡我們都還不知道。這是一次永無止境的攀登。」

有媒體報導，由於需求量大，病患缺乏加護病房和隔離室就醫，東爪哇一座城市改裝火車車廂安置病人，凸顯病房的短缺。

根據獨立研究人員，疫情已造成600多名醫師、護理師和其他醫務人員不治，其中許多人配備的防護設備有限。

潘杜表示：「醫院已在崩潰。」他還說，政府「沒有管理，沒有計畫，沒有優先事項，只是反覆試驗」。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP