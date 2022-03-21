印尼漁船翻覆 26失蹤者生還

（法新社棉蘭21日電） 一艘載着非法移工的漁船日前在印尼附近海域沉沒，官員今天表示，26名失蹤乘客被人發現還活着，其中一些人在海上漂流兩天後才幸運獲救。

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印尼蘇門答臘島不老灣（Belawan）海軍基地的發言人表示，這艘船上的86名乘客原本試圖到鄰國馬來西亞找工作，船隻19日傾覆時有2人遇難，至於船長和3名船員全都生還。

發言人告訴法新社：「我們發現有些乘客緊緊抓住漂浮物或油桶，才得以在海上存活。另有些人是被漁船搭救。」

遇難的木製筏船試圖通過一條無人看守的路線前往馬來西亞，在印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）靠海的丹戎阿比區（Tanjung Api）附近沉沒。

這艘船出發不久就發生滲水情況，被強浪襲擊後翻覆。官員此前表示船上有89人，後來根據船長證詞，修正為90人。

數以百萬計來自亞洲較貧窮地區的移民都希望前往相對富裕的馬來西亞，其中許多人沒有合法身分，在建築和農業等產業打黑工。

許多印尼民眾經常不惜冒着危險的海上過境風險到馬來西亞，由於天候惡劣和缺乏安全措施，船難相當常見。

今年1月，6名印尼女性疑似企圖非法入境馬來西亞，在大馬海岸溺斃；在那之前的一個月，也有21名印尼移工在船難中喪生。

© 2022 AFP