印尼疫情嚴峻 新加坡提供氧氣瓶及呼吸器

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（法新社雅加達9日電） 印尼疫情持續惡化，面臨缺乏醫療氧氣的危機。新加坡今天出動2架運輸機載運氧氣瓶、呼吸器及N95口罩、防護衣等醫療物資，協助印尼對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

新加坡外交部發布新聞稿表示，星國外交部長維文（Vivian Balakrishnan）今早在巴耶利�Q（PayaLebar）空軍基地將這批物資交給印尼駐星大使蘇里奧（Suryo Pratomo）。

星國外交部指出，在印尼請求下，新加坡提供氧氣瓶、制氧機、呼吸器，以及外科口罩、N95口罩、手套、防護衣等個人防護裝備，由新加坡空軍出動2架C-130運輸機將這些醫療物資載往印尼雅加達。

維文致詞時表示，印尼目前疫情主要因源自印度的Delta變異株傳播所致，新加坡作為印尼的鄰國及夥伴，「我們與所有印尼民眾站在同一陣線」。

除了這次援助的醫療物資，他說，新加坡先前也提供檢測試劑組及其他器材協助印尼抗疫。另外，之前新加坡需要快速設立社區護理設施時，印尼也協助提供必要設備與傢具。

維文指出，這種相互支持展現了兩國關係的堅固。他透露，新加坡後續提供的額外援助物資將由新加坡海軍運送。

印尼疫情持續惡化，單日確診和死亡人數屢創新高。根據世界實時統計數據Worldometer網站，印尼昨天新增3萬8391人確診，連續4天刷新疫情以來的新高，累計241萬7788人確診。昨天新增852人死亡，僅次於前一天1040人病故，累計死亡案例為6萬3760例。

© 2021 AFP