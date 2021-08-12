印尼陸軍廢除對女新兵貞操檢查

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（法新社印尼巴里巴伴12日電） 在數個人權團體呼籲印尼軍方禁止對招募的女兵採取侵入陰道的所謂「貞操檢查」（virginity test）後，印尼陸軍參謀長安迪卡今天表示，他們已停止這項檢查。

印尼軍方長期以來捍衛這種不科學的「兩指檢查」，以確認招募到的女兵是否處女膜完整，藉此剔除他們口中過往性行為會傷害陸軍形象的新兵。

印尼國家女性受暴委員會（National Commission on Violence Against Women，Komnas Perempuan）形容這項檢查是「歧視和侵擾」。

安迪卡（Andika Perkasa）今天說，印尼陸軍今年稍早已廢除這項數十年來屬於標準作業的檢查項目，但他並未明確指出廢除日期。

安迪卡在婆羅洲（Borneo）印尼部分的巴里巴伴（Balikpapan）告訴記者：「這原本屬於（對女性新兵）評量的一部分，但現在我們不再這麼做。」

他還說：「陸軍一直努力學習及改善組織內部情況。」

印尼國家女性受暴委員會對這項消息表示歡迎，但也提醒，他們有必要見到證據證明軍方已停止這項行為。（譯者：張正芊）

© 2021 AFP