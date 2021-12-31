印尼頂不住抗議 派軍馳援逾百洛興雅難民

（法新社印尼亞齊省洛修馬威市31日電） 逾百緬甸穆斯林少數族裔洛興雅難民乘着木造船在海上漂流多日，印尼當局頂不住人權團體的抗議及施壓，指派海軍今天清晨馳援搶救並予以安置。

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法新社報導，在現場目擊的法新社記者指出，剛過午夜沒多久，馳援搶救洛興雅（Rohingya）難民的海軍艦艇抵達位於亞齊省（Aceh）北海岸的洛修馬威市（Lhokseumawe）。

印尼海軍表示，這批難民多數是婦幼，因海象惡劣及大雨滂沱，阻礙把他們帶上岸的搜救行動。

原先印尼政府不願介入，當地民眾紛紛發動抗爭，並且包括聯合國人權理事會（UNHRC）等人權團體頻頻施壓，隨後軍方才展開救援行動。

印尼政府是在29日晚間讓步，並基於人道立場，同意載運難民的船隻靠岸。

起初是由亞齊省的漁夫在耶誕節當天發現這艘木造船，當時船隻的發動機故障，在洛修馬威市外海50至70海里處漂浮。

漁民傳回自現場拍攝的畫面顯示，發動機故障後，這艘超載的木造船岌岌可危，在波濤洶湧的大海里載浮載沉，而且吃水很深。

據當地居民指出，漁民拍攝的畫面及影像在社群媒體廣傳，激起力挺海上難民的聲浪。穆斯林少數民族洛興雅在緬甸境內遭受當地民眾迫害而流亡淪落為難民。

亞齊省民眾告訴法新社，亞齊省曾因爭取獨立爆發衝突超過30年，還有2004年南亞大海嘯的重創造成當地數十萬人喪命，期間來自外國的援助大家銘感在心，於是觸動他們對難民伸援。

印尼官員表示，將把難民安置在附近一處訓練設施，並篩檢他們是否罹患COVID-19（2019冠狀病毒病），還要體檢之後隔離檢疫10天。

洛興雅的難民常常取道亞齊省前往馬來西亞，期盼在馬國謀生並改善生活。

© 2021 AFP