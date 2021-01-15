印尼6.2地震增至34死 建物倒塌

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（法新社雅加達15日電） 印尼當局表示，蘇拉威西島（Sulawesi）今天清晨發生規模6.2地震，造成至少34人罹難，多棟建築受損倒塌，當中一間醫院被夷為平地，病患和工作人員被埋在瓦礫堆中。

蘇拉威西島今天清晨發生規模6.2地震，引發當地居民恐慌。兩年半前一場強震引發海嘯，奪走數千條人命，當地居民至今餘悸猶存。

地方災害應變當局主管拉曼（Ali Rahman）表示：「我們目前的最新情報是馬武柔市（Mamuju）26人死…人數可能還會再攀升。有些罹難者的遺體還被埋在瓦礫堆里。」

另外，國家災難當局表示，西蘇拉威西省的馬武柔市區至少8人死，總死亡人數累計達34人。

馬武柔市救援機構人員阿里安托（Arianto）表示：「醫院被夷為平地，整個垮了。」他還說：「有病患和醫院員工被困在瓦礫堆底下，我們現在正試圖找到他們。」

阿里安托還說，救援人員也正在設法營救被埋在倒塌房子底下的一家8口。

法新社報導，這起地震發生在當地時間凌晨2時18分。根據美國地質調查所（USGS），這起地震震央位於馬武柔以南36公里，震源深度18公里。當地省長辦公室也嚴重受損。

馬武柔市居民表示，地震在當地造成嚴重災情。28 歲的韓德拉（Hendra）說，道路龜裂，很多建築倒塌。「地震威力強大，我從床上驚醒，和太太一起拔腿往外跑。」

© 2021 AFP