印度全球最大疫苗廠 配送COVAX首批疫苗

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（法新社新德里23日電） 全球最大疫苗生產商印度血清研究所，今天為COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）配送首批疫苗。

這項全球疫苗採購及公平分配行動，目的是為確保各國至少20%最弱勢人口，可注射2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

由世界衛生組織（WHO）與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）主導的COVAX計畫，已與疫苗製造商敲定於今年取得20億劑疫苗的協議，且可選擇加購10億劑。

這其中包括11億劑來自印度血清研究所（SerumInstitute）。印度血清研究所目前正在生產英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford）共同研發的疫苗，以及美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的疫苗。

世界衛生組織東南亞辦事處在推特發布，首批啟運疫苗裝載上車的照片，地點在印度血清研究所位於印度西部普恩（Pune）的廠房。

印度血清研究所已提供印度政府及其他較不富裕國家數以百萬計AZ疫苗。

血清研究所執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）21日呼籲其他國家要有「耐心」，並說血清研究所之前已接獲指示，要優先供應國內市場而非出口。

© 2021 AFP