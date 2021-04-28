印度單日新增逾3千人病逝 染疫身亡人數破20萬大關

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（法新社新德里28日電） 印度官方數據顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫病歿人數今天突破20萬人大關，過去24小時首度單日新增逾3000人病故。許多病患苦等不到病床，在醫院外咽下最後一口氣。

法新社報導，根據印度衛生部數據，染疫病歿人數已達到20萬1187人，過去一天新增3293人病逝。許多專家認為實際人數可能更高。

印度迄今累計1800萬人確診，過去24小時內新增36 萬人染疫，印度光是本月就增加近600萬人確診。

感染人數呈爆炸性成長，部分歸咎於出現新的變異病毒及舉行大規模政治與宗教活動，如今大量病患湧入醫院，導致病床、藥物和氧氣都嚴重匱乏。

疫情在新德里特別嚴重，許多病患因為等不到病床就當場在院外斷氣，而院內也往往得3名患者被迫共用病床。各地診所已用完氧氣。

印度自實施疫苗計畫以來已施打1.5億劑疫苗，並自5月1日起，接種計畫擴及所有成年人，這意味還會有6億人符合疫苗接種資格。

儘管如此，許多省警告說地方疫苗庫存不足；專家也呼籲政府，讓最脆弱族群與疫情嚴重地區優先施打。

© 2021 AFP