印度國寶級巨星狄利普庫瑪逝世

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（法新社新德里7日電） 印度寶萊塢成就最高且最受人敬重的影星之一狄利普庫瑪（Dilip Kumar）今天逝世，享耆壽98歲，印度影壇和政壇人士紛紛向這位「悲劇天王」致敬。

家族友人法魯奇（Faisal Farooqui）今天在社群媒體推特（Twitter）上，「以沉重悲痛的心情」宣布狄利普庫瑪離世消息。

狄利普庫瑪1966年迎娶小他22歲的演員妻子賽拉巴努（Saira Banu），近年飽受病痛折磨。

狄利普庫瑪與戴夫安南德（Dev Anand）及拉吉卡普（Raj Kapoor）並列1940到到1960年代印度影劇黃金時期的3大人物，縱橫影壇50多年，拍攝近60部電影。

憑着憂鬱帥氣的外表、凌亂隨性的髮型及低沉嗓音，狄利普庫瑪被封為「悲劇天王」，在這段時期印度電影業賣座最成功的幾部電影中擔綱主演。

印度總理莫迪（Narendra Modi）稱狄利普庫瑪是「影壇傳奇」。

莫迪推文寫道：「他擁有無與倫比的才華…他的離世對我們的文化界是一大損失。」

寶萊塢超級巨星阿克夏庫瑪（Akshay Kumar）也表示：「對世界來說，許多其他人也許是英雄，然而對我們演員來說，他才是真正的英雄。」

© 2021 AFP