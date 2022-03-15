印度學校禁穆斯林女學生戴頭巾 法院支持禁令

（法新社印度班加羅爾15日電） 印度一所學校數周前因禁止穆斯林女學生戴頭巾上學而引發爭議，令人憂心少數穆斯林恐再次遭到歧視，然而印度法院今天同意學校維持禁令。

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印度南部卡納塔卡省（Karnataka）一所高中，去年底因為禁止一小群10多歲穆斯林女學生戴頭巾上學，而引發爭議。

隨着越來越多學校推行自己的禁令，激進派印度教團體也組織反示威行動，全省的抗議行動如雪球般越滾越大，警方必須動用催淚瓦斯驅散憤怒群眾。

經過數周審議，卡納塔卡省高等法院判定，戴頭巾並非伊斯蘭教的基本習俗。

法院指出：「制服的相關規定，是對基本權利的合理設限。」

卡納塔卡省許多民眾表示，穆斯林女學生戴頭巾上學已經行之數十年，正如同印度教、錫克教和基督徒也會行使個別信仰的代表習俗。

卡納塔卡省由印度總理莫迪（Narendra Modi）奉行印度教至上的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）執政。批評者指控當局，這麼做是試圖分化數十年來和平共處的宗教社群。

高等法院起初判決，所有帶有宗教意涵的衣物都暫時不準穿至學校，包括印度教與基督教。

學校在2月恢復上課，但實行嚴格維安規定，禁止超過4個人集會。

部分伊斯蘭教學生告訴當地媒體，與其要在信仰和教育之間二選一，她們寧可回家。

© 2022 AFP