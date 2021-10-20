印度尼泊爾洪水土石流災情慘重 已奪116條人命

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印度官員指出，北阿坎德省（Uttarakhand）近日已有46人身亡、11人失蹤；克勒拉省（Kerala）省長維加揚（Pinarayi Vijayan）指出，當地死亡人數已來到39人。

氣象預報員警告，克勒拉省未來幾天恐遭遇更多大雨。

昨天一早，超強暴雨引發一連串土石流並摧毀幾座建築物後，北阿坎德省至少有30人在奈尼陶（Nainital）地區7起不同事故中喪命。

當地官員詹恩（Pradeep Jain）告訴法新社，其中5名死者來自同一家庭，他們的房子遭土石流掩埋。

另一起發生於北阿坎德省阿摩拉（Almora）地區的土石流，巨大岩石和泥牆摧毀吞噬一處房屋，奪走5人性命。

印度氣象局昨天延長並擴大天氣警報，且預測此區將發生強降雨。

氣象局表示，數個地區18日的降雨量超過400毫米，造成土石流和洪水；北阿坎德省當局也下令關閉學校並禁止所有宗教和觀光活動。

另外，印度鄰國尼泊爾也慘遭洪災蹂躪。

尼泊爾災害管理部門官員潘迪（Humkala Pandey）說：「過去三天里，雨季後的強降雨在全國各地引發洪水和土石流，已造成31人死亡、43人失蹤。許多地方仍在下雨，我們還在從現場收集數據，死亡人數恐進一步上升。」

土石流是喜馬拉雅地區經常發生的災害，但專家指出，隨着降雨愈來愈不穩定以及冰川融化，土石流會更趨普遍，水力發電大壩工程和濫伐也是造成此一現象的原因。

© 2021 AFP