印度德里缺氧 寺廟外救援站提供患者最後希望

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社印度加茲阿巴德28日電） 印度疫情嚴峻，氧氣供應短缺，首都新德里居民韋瑪和58歲的母親坐在郊區一條繁忙的道路邊，當韋瑪看到染疫的母親終於能配戴上氧氣罩呼吸後，才鬆了一口氣。

印度感染人數創新高導致醫院氧氣短缺，絕望的病患湧入加茲阿巴德市（Ghaziabad）一座錫克教廟宇外的臨時帳篷，因為這裡還有氧氣設備。許多病患搭乘車輛、人力車甚至是救護車前來。

32歲的韋瑪（Himanshu Verma）告訴法新社：「我們需要治療，但我們在德里的醫院等不到任何一張病床。」韋瑪說話的同時，他的母親已接上供氧的機器。

他說：「如果必要的話，我們將留在這裡一整夜，我們沒有其他選項。」

在他的周圍，染疫病患躺在長椅或是人力車的後座，掙紮着呼吸。在攝氏38度的噬人高溫下，焦慮的家人用紙板為病患��風。

世界衛生組織（WHO）估計，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者中，每5人就有1人就有呼吸困難的問題，需要氧氣治療。

印度過去這周新增230萬人感染，在疫情最嚴重的德里，每天約增加2萬至2萬5000例。

許多病患因為苦等不到氧氣和醫院收治，在院外咽下最後一口氣。而在有些地方，即使幸運入院，卻也因氧氣供應量低而喪命。

有些家屬在社群媒體表示，他們被醫院要求分享他們自己的氧氣瓶。

推特和臉書充斥求救訊息，詢問哪裡能買到氧氣瓶與補充瓶，發文往往還附上危險的低血氧濃度數據。

30歲的曼達爾（Priyanka Mandal）表示，她罹患糖尿病的55歲母親病情惡化，卻無法就醫。

她最後終於找到有人願意以3萬盧比（約1萬1250新台幣）賣她一個氧氣瓶和6公斤的氧氣，這已經遠高於市場行情，如今氧氣也快用完。

然而這座提供病患氧氣的錫克教廟宇，要再補充氧氣也有困難，顯現出即使國際醫療物資抵達印度，德里的嚴重疫情仍讓氧氣供給「捉襟見肘」。

志工們開了好幾小時車程、奔走到其他城市，以求能找到補充氧氣瓶的地方。

一名志工告訴法新社，這裡26日原本還有好幾瓶，但到昨天就空了，只能靠制氧機供氧。

志工身穿完整的防護裝備清理氣壓表和管線的同時，也在等待完整補充好的氧氣瓶抵達。

曼達爾說：「無論要花多久時間我都必須等。我在一場道路事故中失去我的父親，現在我只剩我媽了。」

© 2021 AFP