印度批准兩款疫苗緊急使用 盼半年替3億人接種

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（法新社新德里3日電） 印度藥品監管單位今天批准兩款2019冠狀病毒疾病疫苗的緊急使用授權申請，一款為阿斯特捷利康與牛津大學合作的疫苗，另一款為印度官方委員會做後盾的COVAXIN。

印度中央藥物標準控制局（Central Drugs Standard Control Organisation, CDSCO）局長索馬尼（V. G. Somani）今天在記者會上宣布，阿斯特捷利康/牛津疫苗以及COVAXIN，獲得授權在緊急情況下使用。

這兩款疫苗獲得批准緊急使用，印度這個世界人口第2大國將展開浩大的疫苗接種工作。

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診病例超過1030萬例，全球第2多，僅次於美國，約有15萬人病故；不過，感染率已經自去年9月中高峰大幅下滑。

印度人口13.5億，當局希望能在今年前6至8個月內替約3億人進行接種。

COVAXIN是由印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）和隸屬官方的印度醫學研究委員會（ICMR）研發而成。路透社先前報導，這款疫苗可望獲得批准，但臨床試驗結果外界所知不多。

印度資訊與廣播部長賈瓦德卡爾（Prakash Javadekar）稍早告訴媒體，還有另外兩款疫苗正在等候批准，分別為印度Zydus Cadila公司的ZyCoV-D，以及俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik-V），並說：「印度或許是唯一有4款疫苗待命的國家。」

© 2021 AFP