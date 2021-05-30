印度支那樂團開唱 法國觀眾為防疫實驗群聚聽搖滾

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（法新社巴黎29日電） 印度支那搖滾樂團今天在法國巴黎伯西體育場開唱，一年沒聽現場表演的粉絲終於可以親睹偶像豐采。但這一切都是為了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫研究才能成真。

伯西體育場（Bercy）今天聚集大約5000名18至45歲的觀眾。這些人無特殊風險因子，持有過去3天抗原檢測陰性結果，入場前還得繳交今天稍早完成的唾液檢測。

觀眾進場後無需保持社交距離，但必須配戴口罩。

另有2500人待在家中作為對照組，以了解病毒是否會在演唱會觀眾之間傳播。兩組受試者下周將再度接受檢測，6月底前就會公布實驗結果。

這次實驗是由巴黎公共醫療機構聯盟（AP-HP）與全國劇院和音樂廳工會（Prodiss）提倡舉行，獲得政府支持。

由於法國仍維持晚上9時實施宵禁，今天的演場會開場時間比平常早，樂團下午6時前就站上舞台。

飽受疫情打擊的現場演奏和娛樂產業，正急着想看到實驗結果。歐洲其他地方都已進行過類似實驗，但伯西體育場的演唱會卻一延再延，最後終於在2萬名志願者中選出受試者。而法國2天後才會將疫苗接種計畫擴大到所有成人。

西班牙與英國之前舉辦的實驗性質活動，未顯示傳染風險會提升。

© 2021 AFP