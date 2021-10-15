印度教信徒遭控褻瀆可蘭經 孟加拉爆發宗教衝突

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（法新社達卡15日電） 主要信仰伊斯蘭教的孟加拉疑有印度教信徒「褻瀆」可蘭經，導致近日爆發宗教衝突，當局今天指出，警方在兩大主要城市向數以千計抗議者發射了催淚瓦斯和橡膠子彈。

一則影片顯示，在印度教節慶「杜爾嘉女神節」（Durga Puja）期間，有人將一部可蘭經放在印度教神只的膝蓋上；孟加拉僅有10%人口信仰印度教，此影片流傳開來後，民眾於13日展開示威。

孟加拉警方13日晚間對襲擊一座印度教寺廟的約500名民眾開火，造成至少4人死亡。

社區領袖普拉瑪尼（Gobinda Chandra Pramanik）告訴法新社，也有兩名印度教徒遭殺害、約150人受傷，至少有80座臨時寺廟遭到襲擊。當局沒有證實這一死傷數字。

孟加拉宗教衝突今天邁入第3天，多達2500名穆斯林聚集在首都達卡（Dhaka）市中心最大的清真寺「白圖穆卡蘭清真寺」（Baitul Mukarram Masjid）外，要求懲罰「褻瀆」可蘭經的人，以儆效尤。

達卡警察局副局長拉曼（Sazzadur Rahman）告訴法新社，抗議者向警察丟涼鞋和磚塊，警方則發射催淚彈和橡膠子彈以驅散民眾，至少5名員警受傷，3名示威者遭拘留。

在現場的法新社攝影記者表示，超過5000人參與抗議。

第二大城吉大港（Chittagong）警方表示，當地警方也發射約50發空包彈，驅散數百名穆斯林示威群眾，因為他們對守衛一座印度教寺廟的警員丟擲物品。

孟加拉內政部長阿薩杜札曼汗（Asaduzzaman Khan）表示：「目前為止，共有約90人被捕。我們也會將所有主謀緝捕歸案。」

孟加拉的約1700萬名印度教教徒，近年面臨零星暴力事件，這些暴行多是因社群媒體上的謠言而起。

© 2021 AFP