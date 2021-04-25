印度新增確診及不治病例創新高 首都延長封鎖一周

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（法新社新德里25日電） 印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發燒，新增確診及死亡病例雙雙創下新高，首都新德里今天宣布延長封鎖一周。

印度這個擁有13億人的龐大國家今天通報新增34萬9691人確診，又有2767人染疫不治，都創下疫情發生以來的新高。

北部大城新德里擁有2000萬人口，是印度重災區，因為病床與氧氣供應都缺乏，從19日起全周實施封鎖。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）在一段影音聲明中說：「我們已經決定將封鎖延長一周。」

「疫情的嚴重破壞仍在持續，沒有喘息的機會。每個人都支持延長封鎖期限。」

印度醫療系統疲於應付確診人數激增的困境，報導指稱醫院不堪負荷、氧氣和藥品嚴重缺乏、病患家屬在社群媒體上尋求幫助。

有越來越多對於政府的批評，指稱政府在疫情發燒前準備不足。

推特（Twitter）今天證實，應印度政府要求，移除數十條批評危機正在蔓延的推文。

根據法新社彙整的數據顯示，在過去7天，印度已通報新增超過200萬起確診，比前一周增加58%。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP