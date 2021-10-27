印度最高法院下令調查記者等遭間諜軟體監控事件

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（法新社新德里27日電） 印度政府遭指控使用間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監控記者、反對派政治人物和維權人士，最高法院今天下令展開獨立調查，大法官批評這是「歐威爾式」行徑。 根據今年外泄的文件，以色列公司NSO開發的間諜軟體在包括印度在內的45個國家使用，有數萬筆電話號碼遭監聽。 其中有1000多筆是印度的號碼，因此有人向最高法院提交請願書，大法官拉瑪納（N.V. Ramana）對這樣的「歐威爾式」（Orwellian）行徑表示擔心。這是指英國作家喬治．歐威爾（George Orwell）在小說「1984」中所描述極權國家的監控作法。 他還說，印度最高法院已經接受請願，因為政府「沒有明確否認」。最高法院已指派網路和電腦科學專家調查這些指控。 飛馬軟體入侵電話後，使用者就能取得目標手機的訊息和照片，還能追蹤它們的所在位置。飛馬軟體一般只賣給政府或安全單位。 批評人士表示，在印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度教民族主義政府執政下，公民自由和異議空間遭受越來越多攻擊。 據報導，在野國大黨重要領袖、印度甘地家族的拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）、記者、維權人士、批評政府人士和前法官的電話都遭到監聽。