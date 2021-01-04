印度核准兩款新冠疫苗緊急使用 1進口1國產

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（法新社新德里3日電） 印度今天批准由英國藥廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗，以及巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）的國產疫苗，印度將成為全球最大規模新冠疫苗接種國家之一。

印度藥品管制總局（DCGI）在新聞簡報會說：「國家血清研究所（Serum Institute）與英國牛津合作的疫苗，以及國產巴拉特生技的疫苗，已獲准緊急授權使用。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）推文指出，核准緊急使用是「一大轉捩點，將能強化這場感人的防疫之戰，讓印度加速邁向一個更健康與無新冠疫情國家之路」。

印度有超過1030萬人新冠確診、接近15萬人病故，是繼美國之後全球第二多確診例的國家。政府已為13億人口的印度舉行全國性接種演練，已有9.6萬醫護為施打受訓。

印度批准國內企業研發的新冠疫苗，政府內部一片叫好，但公司和當局都未公布效力數據。民間社運人士已依法提出申請，要求政府拿出安全性和其他數據。

巴拉特公司與印度藥政監管當局都不會公國產效力試驗結果。一名熟悉內情的消息人士透露，這支疫苗接種兩劑後，防護力可能超過6成。但提倡公開透明的民間人士認為，巴拉特生技公司沒拿出足夠數據證明安全性和效力，憑什麼獲得批准。

© 2021 AFP