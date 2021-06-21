印度為所有成人免費接種疫苗 總理莫迪贊瑜伽有助抗疫

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（法新社新德里21日電） 印度今天起開放所有成人免費施打疫苗，試圖加強疫苗接種計畫。與此同時，印度總理莫迪（Narendra Modi）開啟國際瑜伽日活動，讚揚瑜伽具有對抗病毒的「保護」作用。

印度5月1日就已擴大2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗接種範圍，將所有45歲以下成人包括在內，但各省及私立醫院必須自行為此年齡族群取得及購買疫苗，導致混亂及疫苗短缺。

但印度政府後來改變策略，宣布政府將取得75%的疫苗供給，並且分發疫苗給各省，以便各省得以為民眾免費接種疫苗。

印度政府迄今已接種2億7500萬劑疫苗，僅有4%民眾完整接種。印度政府目標是在今年底前，為國內近11 億成人全數施打疫苗。

而在印度擺脫疫情急劇升溫困境之際，莫迪今天早晨為年度國際瑜伽日（International Yoga Day）活動發表全國演說，聲稱瑜伽已再次證明是「內在力量」的泉源。

莫迪說：「當我與前線（防疫）戰士談話時，他們告訴我，他們已採用瑜伽作為對抗冠狀病毒的保護盾。醫生透過瑜伽強化自身力量，並且使用瑜伽治療他們的患者。」

在疫情大流行期間，印度政府持續宣揚瑜伽及草藥能為染疫患者提供保護及減輕病痛，草藥銷售隨之大幅成長。

但這些主張證據不足，招致印度醫生們反彈。與莫迪政府有關的瑜珈大師蘭德福（Baba Ramdev）宣稱，瑜伽可以治療新型冠狀病毒，引發醫生們上月戴上黑色臂章抗議。

© 2021 AFP