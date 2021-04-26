印度疫情告急 美英法德出手救

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（法新社新德里25日電） 印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重惡化，單日病故人數屢創新高，醫療資源也極度匱乏。美國、英國、法國、德國等紛紛伸出援手，提供製氧機等醫療物資。

印度醫療照護系統苦於應付大量新增病例，患者家屬不得不上網求助，首都新德里也被迫擴大封鎖措施。

2019冠狀病毒疾病自2019年12月在中國被發現以來，已在全球奪走超過300萬人性命。

擁有13億人口的印度近日病例暴增，今天就新增34 萬9691例、2767人病故，是疫情爆發以來最高紀錄。

美國總統拜登表示，美國「決心在印度需要幫助時伸出援手」，將立即提供製造疫苗的原料、療法、篩檢工具、呼吸器和防護裝備。

白宮聲明表示，美國已確認了印度Covishield疫苗製造廠急需的特定原料來源。Covishield即印度生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）稍早說，可以考慮把國內用不上的數以百萬計AZ疫苗送到印度，但白宮聲明並未提到美國是否會這麼做。

英國、法國、德國等西方國家也相繼承諾支援。

© 2021 AFP