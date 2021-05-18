印度疫情天災禍不單行 強烈氣旋陶特釀21死

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（法新社印度馬胡瓦18日電） 強烈氣旋陶特（Tauktae）今天挾帶強風大雨襲擊印度，造成至少21人喪生，96人失蹤，也導致2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打作業中斷。

法新社報導，印度目前亟須控制疫情蔓延，而陶特襲擊了大片土地，掀起巨浪衝毀沿岸，街道變成河流，也迫使成百上千民眾逃離災區。111 陶特為這個地區數十年來所遇最大氣旋，當強風肆虐家園，將路樹連根拔起，吹倒電塔，在克勒拉省（Kerala）、果阿省（Goa）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）與古茶拉底省（Gujarat）奪走多條人命。

孟買（Mumbai）當局關閉了機場，敦促民眾待在室內，將大約600名COVID-19病患從多家醫院遷往「更安全處所」，而在海邊城鎮第烏（Diu）附近，海平面漲到3公尺高。

國防部昨晚表示，孟買沿岸外的一艘船隻上有約273人受困，已派遣兩艘海軍船協助救援，目前已救起28人。

印度氣象局表示，陶特昨天以陣風時速達185公里的「極強氣旋風暴」（Extremely Severe Cyclonic Storm）等級登陸古茶拉底省，到了今天上午已減弱為「特強氣旋風暴」（Very Severe Cyclonic Storm）。

這場風暴打亂印度COVID-19疫苗施打進度。印度總確診數今天突破2500萬例大關；過去24小時新增26萬3533例確診、4329例死亡，是繼美國後，全球第2個超過2500萬例確診的國家。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP