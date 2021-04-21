印度疫情惡化單日新增近30萬例 病歿逾2000人

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（法新社新德里21日電） 印度衛生部今天的數據顯示，國內通報單日逾2000人染疫喪命，新增近30 萬2019冠狀病毒疾病確診病例，成為疫情爆發以來全球最高單日新增病例數之一。

印度衛生部數據顯示，過去24小時內境內新增29萬5000個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，追平美國1月的水平。此外，印度一天內有2023人染疫病逝，病歿人數累積達18萬2553人。

總理莫迪（Narendra Modi）昨晚對全國發表演說時表示，印度「再次面臨苦戰」。

莫迪說：「直到幾周前，疫情還在掌控中，然後卻爆發這波有如風暴般猛烈的第二波疫情。」

據媒體報導，一些生產治療2019冠狀病毒疾病關鍵藥品的工廠，減緩甚至暫停生產。

現在，心急如焚的染疫者親屬，被迫在黑市以較高昂的價格購買藥品和氧氣等等。

德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）因妻子檢測呈陽性反應，他從昨天開始自我隔離。克里瓦爾昨晚推文表示，德里部分醫院剩下的氧氣存量只夠用幾個小時。

美國發布的旅遊警示，建議民眾現在不要前往印度，即便是已完成疫苗接種的民眾。同時，英國已將印度列入「紅色名單」。香港和紐西蘭則已禁止來自印度的航班。

© 2021 AFP