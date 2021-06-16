印度疫情放緩 泰姬瑪哈陵重新開放

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（法新社印度阿格拉16日電） 印度境內2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診人數先前毀滅性激增、如今增速逐步放緩後，當局鬆綁防疫限制，觀光勝地泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）今天重新開放。

確診和染疫死亡人數在4月和5月飆升創下新高，讓一些地方的衛生服務單位不堪負荷，並導致封城和其他限制措施。

確診數在最近幾周下滑，包括新德里和孟買在內的幾個主要城市鬆綁許多限制。

在泰姬瑪哈陵所在的阿格拉（Agra），導遊和店家今天樂觀看待這個印度頂級旅遊景點重現生機。

泰姬瑪哈陵這座17世紀建築，是蒙兀兒（Mughal）帝國第5代皇帝沙賈汗（Shah Jahan）為紀念第2任妻子巴奴（Arjumand Banu）而興建的陵園，因疫情關係去年3月關閉，去年9月重新開放，今年4月再次關閉。

泰姬瑪哈陵重新開放的第一天，遊客人數稀少，當局限制每天遊客人數為650人。

印度15日通報，過去24小時新增6萬2224人確診，和4月和5月間單日確診數約40萬人相較，已減少許多。

印度現在確診總數接近3000萬人，其中38萬人染疫死亡，但許多專家說，實際不治人數可能超過100萬人。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP