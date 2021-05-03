印度確診數直逼2千萬 等不到氧氣傳多人喪命

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社新德里3日電） 印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診總數今天直逼2000萬，而醫院缺乏氧氣加劇毀滅性的第二波疫情，幸而急需的外國援助持續湧入印度。

印度衛生部今天公布的數據顯示，過去24小時新增36萬8147個確診病例，染疫人數總計已達1993萬人；此外，新增3417人病故，死亡人數累計21萬8959人。

根據官方數據，自3月底以來，確診人數激增約800 萬人。不過，許多人懷疑這些數據遭到大大低估。

印度資金不足的醫療保健系統面臨重大壓力，嚴重缺乏床位、藥物和氧氣，導致一些人在首都新德里和其他城市的醫院外排起長長隊伍等候治療的過程中死亡。

根據媒體報導和消息人士透露，南部卡納塔卡省（Karnataka）一家醫院2日晚間缺乏氧氣，造成24人死亡。不過，地區行政當局否認是因缺乏氧氣而導致這些病患死亡。

據報導，首都新德里一家醫院1日在氧氣耗盡後，也有12人死亡。

幾家醫院連夜在社群媒體上發出亟需氧氣的呼籲後，配送的氧氣才在最後一刻及時送達。

德里一家兒童診所推文發出警報，聲稱缺氧已導致約25到30名新生兒和兒童處於危險中。

外國援助源源不絕湧入，包括來自德國和法國的援助，這兩個國家在上周末送來包括氧氣機在內的醫療設備。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP