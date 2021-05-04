印度確診破2千萬 在野黨籲全國封城

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（法新社新德里4日電） 印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，累計確診數破2000萬，在野黨疾呼實施全國封城，不過每日新增確診數減少，出現疫情可望舒緩的一線曙光。

歐洲與美國經由大規模疫苗施打，許多封城措施陸續解除，位於南亞的印度境內疫情呈現明顯對比。

印度今天通報，新增確診35萬7229例，低於上周的高峰40萬2000例，提供最壞情況或許已過去的若干樂觀跡象，累計確診2028萬2833例。此外，新增3449人染疫不治，累計病故22萬2408例。

衛生與家庭福利部次長阿加渥（Lav Agarwal）表示：「若是分析每日新增確診與死亡病例，出現朝向正面趨勢的非常初步跡象，不過這些是非常早期的跡象，還得進一步確認。」

儘管如此，印度境內疫情仍相當嚴峻，當地人口約1億2000萬的比哈省（Bihar）今天成為最新實施封城的省分。

印度在野黨國大黨（Congress）重要領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在推特發文，呼籲政府實施全國封城。他說：「目前遏止疫情擴散的唯一方法就是全面封城…政府不作為使許多無辜百姓喪命。」

疫情驟升正值印度疫苗施打驟降，這是因為疫苗的供貨與配送出問題所致，至少有3個省，包括最富裕的商業大城孟買所在地馬哈拉什特拉省（Maharashtra）持續通報疫苗短缺，境內若干接種中心被迫關閉。

馬哈拉什特拉省昨天僅施打了7萬9491劑疫苗，相較於一周前則是施打了53萬4372劑。

雖然自5月1日以來，印度符合施打疫苗資格的人數估計倍增至8億，不過目前兩家生產疫苗的廠商預估，每月7000萬至8000萬劑的總產量，僅能在兩個月內或更長時間才會增加，而13億5000萬總人口中，目前至少施打一劑疫苗的民眾只佔9.5%。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

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