印度空污嚴重 新德里啟用首座除霾塔

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（法新社新德里23日電） 印度首都新德里今天啟用當地首座除霾塔，盼減輕每年導致成千上萬人死亡的空氣污染。不過，專家對這類設施的功用多抱持懷疑態度。

德里空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）濃度經常可達安全上限的20倍。尤其當冬季來臨，當地的2000萬人口就會被一層灰色有毒霧霾籠罩。

工程師表示，這座高25公尺的除霾塔上設有40座巨型風扇，每秒可讓1000立方公尺空氣通過過濾器，讓方圓1平方公里內的PM2.5數量減半。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）在商業區康諾特廣場（Connaught Place）附近舉行的啟用典禮上表示：「今天是德里爭取乾淨空氣、對抗污染的重要日子。」

克里瓦爾說，除霾塔是一項「實驗性」設施。「我們將分析相關資料，一旦確認有效，就會在德里各地設立更多除霾塔。」

這座塔的建造費用為200萬美元（約新台幣5595萬元）。有人批評，如果要建造足夠數量的塔，以大幅凈化整個城市的空氣，將耗費巨額資金，還不如好好利用這筆資金，從根源上減少霧霾。

德里霧霾的根源包括車輛排氣、重工業與小型工廠、建築活動、燃燒垃圾和燃料，以及鄰近地區在冬季燃燒農地的習慣等。

根據世界衛生組織（WHO），全球空污最嚴重的15個城市中，有14個在印度。

國際權威期刊「刺胳針」（The Lancet）2020年刊登的一項研究發現，2019年印度有167萬人死於空污，其中德里就有近1萬7500人。

2018年，中國也曾在空污嚴重的西安市興建一座60 公尺高的除霾塔，但這類實驗性設施尚未推廣至其他城市。

© 2021 AFP