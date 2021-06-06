印度變異病毒襲英 傳染率比前一波高40%

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（法新社倫敦6日電） 英國衛生大臣韓考克今天表示，最初在印度發現、現被命名為Delta的變異病毒比造成英國上一波疫情的Alpha變異病毒的傳染率高40%。

韓考克（Matt Hancock）表示，接種兩劑疫苗的人，應該同樣受到保護，不受任何一種變異病毒的侵害。

韓考克告訴英國天空新聞網（Sky News）：「這個數字，大約（比Alpha變異病毒）高40%的傳染率，是我收到最新的報告。」

根據英格蘭公共衛生署（Public Health England）的數據，被稱為印度變異病毒的Delta變異病毒，現在是英國主要的病毒株。

最初被稱為肯特（Kent）變種病毒的Alpha變異病毒，迫使英國在1月封城。

韓考克說，40%的數字來自政府科學顧問機構「英國緊急科學技術顧問」（SAGE）。

英國民眾越來越擔心Delta變異病毒的出現，是否會威脅到政府6月21日取消疫情限制的臨時最後期限。

韓考克承認，Delta變異病毒「確實使6月21日（解禁）的推算更加困難」。

他今天對英國廣播公司（BBC）說：「我們將再看看一周的數據，然後做判斷。」他強調政府對延後解除限制「絕對保持開放」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2021 AFP