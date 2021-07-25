印度豪雨釀洪災及山崩 至少124死

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（法新社孟買25日電） 印度豪雨引發洪災和山崩，造成慘重傷亡，迄今已累計124死，另有數十人失蹤，救難人員正全力搜救。

自22日以來，暴雨淹沒印度西岸地區。氣象部門警告，傾盆大雨還將持續數日。

馬哈拉什特拉省（Maharashtra）已有114人喪生，其中包括金融中心孟買東南方約180公里的村莊塔利耶（Taliye）22日遭土石流衝毀時身亡的40餘人。

一名村民告訴法新社，他的親人仍未獲救，事發當時「許多人在逃命時被土石流衝走」。短短數分鐘內，數十間房屋被夷平，只剩2座混凝土建築屹立原地，供電也遭切斷。

目前救難人員正清理土石和瓦礫碎片，全力尋找下落不明的99人。

在孟買南方的其他地區，還有十餘人死於山崩。

在奇普倫（Chiplun）部分地區，豪雨連下24小時後，22日水位漲至6公尺高，許多道路及房屋都被惡水淹沒。

鄰近的果阿省（Goa）也有1名女性溺斃。省府行政首長薩望特（Pramod Sawant）形容，這是「1982年以來最嚴重的洪災」。

官員指出，更南方的卡納塔卡省（Karnataka），死亡人數一夜之間從3人增至9人，另有4人失蹤。

© 2021 AFP