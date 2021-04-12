印度超越巴西 1350萬人染疫高居全球第2

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（法新社孟買11日電） 13億人口的印度在近幾周快速增加2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數，迄今累計1350萬人確診，超越巴西的1348萬人，成為全球疫情第2嚴重的國家、僅次美國。

與此同時，印度也創下單日新增逾16.8萬人染疫的紀錄。專家先前已警告，政治造勢活動、大型宗教慶典與其他公共場所，人潮洶湧且大多數都沒有配戴口罩，推波助瀾了這一波新疫情。

尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）教授達斯庫普塔（Rajib Dasgupta）告訴法新社：「整個國家都相當洋洋自得，我們允許社會、宗教和政治集會。」「根本沒有人遵循社交距離排隊。」

根據法新社彙整的數據，過去7天計通報87萬3000多人確診，比前一周高出70%。

相較下，巴西過去7天累計49萬7000人確診，僅比前一周高出10%；至於全球疫情最嚴重的美國，過去7天僅通報近49萬人確診，比前一周增加9%。

印度在2月初每日新增確診人數低於9000人，如今疫情飆升。

印度最富裕的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）上周祭出周末封鎖與宵禁，同時警告說如果接下來幾天疫情持續升溫，可能實施完全封鎖－而這也是中央和地方政府竭力避免走向的極端，以避免已受到重創的經濟雪上加霜。

孟買一間熱門餐廳的28歲服務生羅西（Rohit）說：「餐廳不會有人遵守規範，如果我們請顧客戴口罩，他們會非常無禮且根本不甩我們。」

印度首都新德里首席部長昨天表示，新增的感染病患高達65%不到45歲。他表示他的政府不支持封城，但要是醫院開始沒有病床，就會考慮實施。（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）

© 2021 AFP