印度遭強烈氣旋襲擊陶特 孟買外海船隻沉沒

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（法新社孟買18日電） 強烈氣旋陶特（Tauktae）襲擊印度，造成孟買外海一艘船隻沉沒，船上載有273人，目前有146人獲救，還有127人下落不明。印度海軍表示，已派出兩艘船和直升機協助搜救。

印度西岸遭強風襲擊，沿岸掀起巨浪，多處道路水淹成河，這艘載有273人的船隻昨天開始在海上漂流。

印度國防部表示，這艘船由國營石油公司營運，目前已有146人獲救，預期搜救行動在「極具挑戰性的（惡劣）海象下」，將持續進行。

陶特為這個地區數十年來所遭遇的最大氣旋，當強風肆虐家園，將路樹連根拔起，吹倒電塔，在克勒拉省（Kerala）、果阿省（Goa）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）與古茶拉底省（Gujarat）奪走多條人命。

孟買當局將野外醫院約600名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患遷往「更安全處所」的同時，也疏散了數萬名民眾。

印度氣象局表示，陶特昨天以陣風時速達185公里的「極強氣旋風暴」（Extremely Severe CyclonicStorm）等級登陸古茶拉底省，到了今天上午已減弱為「特強氣旋風暴」（Very Severe Cyclonic Storm）。

© 2021 AFP